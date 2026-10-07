На правом берегу Киева из-за проблем с электроснабжением наблюдаются перебои с водоснабжением и остановлено движение электротранспорта, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Частично обесточены водопроводные насосные станции», — отметил Кличко.

По его словам, на данный момент ведется работа над возобновлением подачи света.

Киевская городская администрация также сообщила о приостановке движения электротранспорта на правом берегу из-за отсутствия напряжения в контактной сети.