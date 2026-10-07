Врач-терапевт британской королевской семьи Ханна Терри найдена мертвой в своем доме на окраине поместья Сандрингем в Норфолке, ее муж обвиняется в убийстве, сообщает The Sun.

Тело 45-летней Терри обнаружили 4 октября. По данным издания, женщина умерла от удара по голове тупым предметом. Ее муж Марк Кейн уже задержан правоохранителями, ему предъявлены обвинения в убийстве.

Терри лечила высокопоставленных членов британской королевской семьи во время их пребывания в Сандрингеме. Источники издания, что король Великобритании Карл III и королева Камилла были проинформированы о ее смерти.

Поместье Сандрингем в Норфолке является одной из королевских резиденций и традиционно используется членами семьи для рождественских каникул.