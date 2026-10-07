Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что инцидента с ранением азербайджанского военнослужащего и жительницы села Шаки можно было избежать, если бы женщина дождалась полиции.

По словам Пашиняна, дети заметили в одном из домов постороннего человека и сообщили об этом матери. Женщина вызвала полицию, однако решила самостоятельно подойти к дому и оказалась там раньше правоохранителей.

Премьер отметил, что произошедший случай не имеет ничего общего со спекуляциями, которые появились в армянском обществе после инцидента.

«Дело дошло до того, что люди ставят под сомнение установленный мир. До этого инцидента также ставили под сомнение. То есть для этих людей не имеет никакого отношения то, что произошло, и почему произошло, и при каких условиях», – сказал глава армянского правительства.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что ранее пропавший на Лачинском направлении военнослужащий Насими Мусаев был обнаружен на территории Армении и задержан местными правоохранительными органами.

Позже Следственный комитет Армении сообщил, что Мусаев арестован на два месяца.