В Азербайджане с 10 октября будет открыт сезон охоты. Соответствующее решение принято на очередном заседании Координационного совета по вопросам охоты.

Об этом заявил представитель Службы охраны биологического разнообразия Рашад Аллахвердиев.

По его словам, граждане, желающие заниматься охотой, могут ознакомиться со сроками и нормами добычи разрешенных видов диких животных и птиц в разделе «Объявления» на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов.

В Службе призвали охотников соблюдать установленные правила и нормы, а также осуществлять охоту исключительно в охотничьих хозяйствах и на специально отведенных для этого территориях.