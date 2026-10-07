Четверо детей погибли в результате российского удара по жилому дому в Прилуках Черниговской области, троим из них был всего один год, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Продолжается разбор завалов на месте удара российской ракеты по жилому дому в Прилуках. В настоящее время известно о 18 погибших, и четверо из них – дети: Александр, Кирилл и Сергей, которым было всего по одному году, и восьмилетний Максим. Мои соболезнования всем родным и близким», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, десятки человек получили ранения, в том числе семеро детей. Украинский лидер добавил, что на месте работают все оперативные службы.

«Пятнадцать человек удалось спасти, среди них один ребенок. Есть люди, которые пока не выходят на связь», – рассказал президент.

Зеленский заявил, что Россия знает, что наносит удары «по обычным городам, по обычной жизни».