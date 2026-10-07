Министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космосе и утвердили план межмидовских консультаций на 2027 год, сообщает МИД РФ.

«Министрами принято заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Утвержден План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2027 год», – говорится в сообщении ведомства.

Представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана приняли решение на заседании совета министров иностранных дел СНГ в Национальной туристической зоне Туркменистана «Аваза».

Главы внешнеполитических ведомств также одобрили решения по укреплению связей в культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах, а также в области безопасности.

Кроме того, страны СНГ договорились координировать внешнюю политику и активнее продвигать позицию объединения на международной арене.