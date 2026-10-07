Президент США Дональд Трамп заявил, что после урегулирования восьми крупных войн намерен заняться еще одним конфликтом, который «надвигается».

«Я урегулировал восемь войн – крупных войн. Я спас миллионы и миллионы жизней. Надвигается еще одна», – заявил Трамп.

Он также указал, что ему удалось вернуть всех американских заложников и добиться результатов, которых ранее не достигал ни один президент.