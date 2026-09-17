В Баку и на Абшеронском полуострове 18 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20–23°, днем — 25–29° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 70–75%, днем — 50–55%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни и грозы. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18–22°, днем — 30–35° тепла, в горах ночью — 8–13°, днем — 20–25° тепла.