Посол США в Израиле Майк Хакаби назвал «абсурдными» и не соответствующими действительности заявления мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани о событиях 7 октября и ситуации в Газе.

«Я в ярости из-за его комментариев. Они абсурдны и совершенно не соответствуют действительности», – заявил Хакаби.

Посол также отверг утверждения Мамдани о ситуации в Газе.

«В Газе не происходит геноцида. Нет ни апартеида, ни оккупации», – указал Хакаби.

По его словам, Израиль «надлежащим образом отреагировал» на нападение 7 октября, в результате которого погибли мирные жители, в том числе женщины.

Мамдани в заявлении, приуроченном к годовщине 7 октября, назвал нападение ХАМАС «ужасающим военным преступлением». По его словам, в результате атаки погибли более 1,1 тыс. израильтян, еще 251 человек был похищен.

При этом мэр Нью-Йорка подчеркнул, что после 7 октября страдания палестинцев продолжились, и обвинил израильское правительство в «продолжающемся геноциде» в Газе. Мамдани также отметил, что даже после объявленного прекращения огня были убиты более 1,4 тыс. палестинцев.

Кроме того, Мамдани обвинил Израиль в «оккупации и апартеиде» и заявил, что США продолжают быть соучастниками происходящего, поставляя оружие Израилю.