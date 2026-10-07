Таджикистан решил выйти из Международного уголовного суда из-за его политизации, избирательности и предвзятости, заявил заместитель министра иностранных дел республики Идибек Каландар.

«К сожалению, последние события вокруг Международного уголовного суда показали сложность и многогранность процессов в деле обеспечения международного уголовного правосудия, а также растущую политизацию деятельности суда. Эти тенденции постепенно превращают международное уголовное правосудие в инструмент политического давления при разрешении межгосударственных споров, тем самым игнорируя установленные дипломатические рамки. Подобная избирательность и предвзятость подрывают статус Международного уголовного суда как независимого органа», – приводит слова Каландара парламентская газета «Садои мардум» («Голос народа»).

Дипломат также указал, что МУС «систематически отступал от признанных международных стандартов и ключевых принципов судебной беспристрастности».

«Такая политика, проводимая Международным уголовным судом, не позволяет рассматривать уголовные дела объективно, в духе справедливости и правовой беспристрастности, а также в соответствии с нормами международного права», – добавил Каландар.

Он также отметил, что из-за политизации МУС Россия и США отозвали подписи под Римским статутом, а Бурунди и Филиппины вышли из него.

Нижняя палата парламента Таджикистана 1 октября одобрила постановление «О прекращении действия Статута Международного уголовного суда». Документ внес в парламент президент республики Эмомали Рахмон. Решение нижней палаты запускает процедуру выхода Таджикистана из МУС, поскольку именно она по законодательству республики принимает решения о денонсации ратифицированных международных договоров.