Саудовская Аравия и Сирия обсуждают отправку в Йемен от 10 тыс. до 20 тыс. сирийских военнослужащих для участия в боевых действиях против хуситов, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, президент Сирии Ахмед аш-Шараа серьезно рассматривает возможность отправки войск, однако окончательного решения пока не принял.

Дамаск и Эр-Рияд уже обсудили этот вопрос с Вашингтоном. США заявили, что не возражают против возможного развертывания сирийских сил в Йемене. В американской администрации при этом считают, что аш-Шараа в итоге направит туда войска, а такой шаг может укрепить отношения между Сирией и Саудовской Аравией.

При этом в Вашингтоне и Эр-Рияде учитывают возможные последствия такого решения. Как отмечает Axios, участие сирийских сил может придать конфликту в Йемене религиозный характер и еще больше его обострить.

По данным портала, в предполагаемый контингент могут войти сирийские сунниты, которым предстоит воевать против представителей движения «Ансар Аллах», представляющих шиитскую ветвь ислама.