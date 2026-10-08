Пакистанские войска уже находятся в Саудовской Аравии в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне, заявил представитель пакистанской армии Ахмед Шариф Чаудри в интервью CNN.

«Я могу подтвердить, что силы Пакистана уже находятся там (в Саудовской Аравии)», — сказал Чаудри.

На уточняющий вопрос, находятся ли пакистанские военнослужащие в королевстве в рамках Мекканского альянса, военный ответил, что пакистанские войска присутствуют в Саудовской Аравии уже несколько десятилетий.

«Пакистанские войска находятся там десятилетиями. Мекканский альянс не возник в вакууме. Между Пакистаном, Турцией и Саудовской Аравией существуют устойчивые дипломатические, политические, военные и межличностные связи», – отметил Чаудри.

По его словам, пакистанские силы в Саудовской Аравии представлены «в различных возможностях и в нескольких сферах».