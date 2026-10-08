Браузер Chrome сохранил лидерство в Азербайджане, однако его доля в сентябре заметно снизилась как за месяц, так и в годовом выражении, сообщает Report со ссылкой на последний отчет Statcounter.

На всех платформах – компьютерах, мобильных устройствах и планшетах – Chrome в сентябре занимал 78,33% рынка. Это на 2,15 процентного пункта меньше августовского показателя и на 1,3 процентного пункта ниже, чем годом ранее.

Второе место занял Safari с долей 8,49%. За месяц показатель вырос на 1,04 процентного пункта, но за год снизился на 0,17 процентного пункта.

Firefox оказался на третьем месте, увеличив долю до 5,47%. За месяц браузер прибавил 0,65 процентного пункта, а за год – сразу 4,45 процентного пункта.

Доля Samsung Internet составила 3,92%. Браузер поднялся на 0,25 процентного пункта за месяц и на 0,82 процентного пункта за год.

Пятерку лидеров замкнул Edge с долей 2,09%. За месяц его показатель вырос на 0,18 процентного пункта, а за год снизился на 0,1 процентного пункта.