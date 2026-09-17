Сирия обеспечила безопасный коридор для поставок иракских энергоресурсов через свою территорию, заявил президент страны Ахмад аш-Шараа на встрече с главными редакторами арабских СМИ в Дубае.

«Мы обеспечили безопасный коридор для поставок иракских энергоресурсов через Сирию, а наши отношения с Египтом движутся в правильном направлении», — сказал аш-Шараа.

Он отметил, что Сирия стремится использовать свое географическое положение для развития торговых маршрутов и укрепления связей между регионом и Европой.

По словам президента, стабильность в стране уже способствует привлечению инвестиций. В частности, он упомянул инвестиции ОАЭ в порт Тартус и его связь с портом Джебель-Али в Дубае.

Аш-Шараа заявил, что Сирия после многолетнего кризиса превращается из проблемы в возможность для инвестиций и развития. Он также подчеркнул стремление Дамаска сохранять стабильность и не вовлекаться в региональные конфликты.

Сирийский лидер указал, что страна располагает стратегическим положением, человеческими ресурсами и возможностями для участия в развитии торговых и энергетических маршрутов региона.

Ранее премьер-министр Ирака Али аз-Зейди заявил, что Багдад намерен диверсифицировать маршруты экспорта нефти, направив часть поставок через Турцию и Сирию к Средиземному морю.