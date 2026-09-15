Ирак намерен диверсифицировать маршруты экспорта нефти, перенаправив часть поставок через Турцию, Сирию и Средиземное море, заявил премьер-министр страны Али аз-Зейди.

«Ирак не может оставаться заложником одного коридора экспорта нефти, поэтому стратегия правительства страны заключается в расширении источников и маршрутов поставок сырья», — заявил аз-Зейди на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По словам премьера, часть иракской нефти планируется экспортировать через Турцию, часть – через Сирию и далее в направлении Средиземного моря. «Эта нефть будет продаваться на Запад — в Европу и США», — отметил он.

Аз-Зейди заявил, что конфликт между США и Ираном в зоне Персидского залива «затронул весь мир», а Ирак «сильно пострадал от войны». По его словам, ситуация в Ормузском проливе и его фактическое закрытие самым негативным образом сказались на продаже иракской нефти.

Премьер подчеркнул, что Ирак располагает значительными ресурсами и нуждается в немецком опыте. В этой связи Багдад рассматривает Германию как надежного партнера и открыт для сотрудничества и инвестиций со стороны Европы и США.