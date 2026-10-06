Китайская платформа для обработки данных о судоходстве LOGINK, которую США называли «торговым супероружием», прекратила свою работу. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, международные партнерства LOGINK застопорились, он вышел из международной морской ассоциации и увяз в судебных исках из-за неоплаченных счетов. Корреспондент Reuters, побывавший в сентябре в операционном центре в Вэньчжоу, застал заброшенные офисы: свет выключен, кабели вырваны, звонки и письма остаются без ответа.

Платформа появилась в 2000-х годах в провинции Чжэцзян, а позднее перешла под контроль Министерства транспорта Китая и начала международную экспансию. В 2010 году LOGINK интегрировали с логистическими платформами Японии и Южной Кореи, а в 2015-м представили ООН как портал, связанный с глобальными логистическими системами.

В 2022 году LOGINK присоединилась к международному проекту обмена данными о грузах и таможенных пошлинах. Тогда американские законодатели заявили, что расширение платформы может дать Китаю контроль над ключевыми артериями мировой торговли.