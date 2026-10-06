Азербайджан и Великобритания подписали четыре документа о сотрудничестве по итогам восьмого заседания Совместной межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, состоявшегося в Баку.

Одним из документов стало соглашение между ООО PMD Group и британской компанией Chapman Taylor о сотрудничестве в разработке многофункционального жилого и делового комплекса «Северные ворота Баку», сообщает Report.

InterOcean Energy Services и Green Lines Shipping LLC заключили рамочное соглашение о сотрудничестве без участия в капитале и создания совместного предприятия. Документ подписали коммерческий директор InterOcean Group Алекс Кларк и главный исполнительный директор Green Lines Shipping Ринат Рзаев.

Кроме того, меморандум о взаимопонимании заключили Xlinks Limited и Green Lines Shipping LLC. Документ подписали главный исполнительный директор Xlinks Джеймс Хамфри и глава Green Lines Shipping Ринат Рзаев.

Еще один меморандум о взаимопонимании был подписан между Xlinks Limited и Green Corridor Alliance.

По итогам заседания также принят План действий на 2026–2027 годы, предусматривающий более 60 мероприятий по десяти направлениям сотрудничества.

Кроме того, стороны подписали протокол восьмого заседания Совместной межправительственной комиссии. Подписи под документом поставили министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и государственный министр по торговле Великобритании лорд Анас Сарвар.