Развитие западного ответвления международного транспортного коридора «Север – Юг» через Азербайджан и Иран будет продолжено, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

«Несомненно, будет продолжена и работа по развитию западного ответвления Международного транспортного коридора «Север – Юг», который идет из России вдоль Каспийского моря через Азербайджан и Иран», – сказал Калугин в интервью РИА Новости.

По его словам, развитие этого мегапроекта выходит далеко за рамки российско-азербайджанской повестки дня.

Международный транспортный коридор «Север-Юг», протяженностью 7,2 тысячи километров, должен связать Россию с Ираном и Индией через территорию Азербайджана. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал.