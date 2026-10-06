Министр энергетики США Крис Райт заявил, что страна столкнулась с кризисом из-за нехватки дизельного топлива, связав ситуацию с сокращением мировых поставок на фоне войны России в Украине, ограничений со стороны Китая и перебоев на Ближнем Востоке.

«Мы сейчас находимся в кризисе из-за нехватки дизельного топлива», – заявил Райт.

По его словам, на рынок одновременно повлияли несколько факторов. Райт отметил сокращение российских поставок дизеля, решение Китая приостановить экспорт топлива, а также снижение объемов поставок из стран Персидского залива.

«Когда весь российский экспорт дизеля остановлен, когда Китай заявил, что больше не будет поставлять дизель, а потоки дизеля из стран Персидского залива сократились, мы сталкиваемся с дефицитом», – указал министр.

Райт считает, что ситуацию может смягчить высвобождение запасов дизельного топлива в Европе. По его словам, европейские страны располагают значительными резервами, которые создавались в том числе на случай подобных перебоев.

«Зачем не выпустить часть этих запасов? Именно для этого вы и храните дизель», – отметил глава Минэнерго США.

Он также заявил, что поставки топлива из стран Персидского залива постепенно восстанавливаются, однако для этого потребуется время. Райт ожидает, что дополнительные объемы дизеля на рынке помогут снизить цены в США, Европе и других регионах в течение зимы.