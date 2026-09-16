Истерия вокруг масштабного визита иностранных дипломатов в Карабах не стихает в Армении уже четвертый день. И чем дальше, тем очевиднее, что речь идет не просто об эмоциональной реакции отдельных политиков или активистов.

Подобные поездки Баку организует с 2020 года регулярно. Но именно нынешний визит вызвал в Армении настоящий информационный взрыв. Под огнем критики, как мы уже рассказывали, оказались уже не только Азербайджан, но и сами дипломаты, а также страны, которые они представляют.

В последние дни в Армении вообще заметно резкое оживление реваншистской риторики. И если раньше главным ее носителем оставалась оппозиция, бывшие представители сепаратистского режима и радикальная часть диаспоры, то теперь в эту кампанию все активнее включаются люди, связанные с действующей властью, а также прозападные круги.

Minval Politika уже писал, что нынешняя кампания координируется непосредственно из аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На публике его команда говорит о мире и нормализации отношений с Азербайджаном, а за кулисами продолжает подпитывать совершенно другую повестку.

Но в этой истории есть еще одна важная деталь, которая многое объясняет. Точнее — ее предыстория.

9–10 сентября Никол Пашинян находился с рабочим визитом во Франции. Формальным поводом стало участие в первом Международном космическом саммите. Однако одной космической тематикой программа, разумеется, не ограничилась.

9 сентября Пашинян был принят Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Официально стороны сообщили об обсуждении двустороннего сотрудничества и региональных процессов. Париж и Ереван в последние годы вообще не скрывают особого характера своих отношений: в мае 2026 года Франция и Армения оформили стратегическое партнерство, которое распространяется в том числе на оборонную сферу.

И вот здесь начинается самое интересное.

Нетрудно предположить, что именно во время парижских контактов Пашинян получил от Макрона установку на активизацию реваншистской повестки. Цель – вновь повысить градус напряженности между Баку и Ереваном и создать политический фон, который позволил бы Франции активнее вмешиваться в региональные процессы.

Хронология после этого выглядит весьма показательно.

9 сентября – переговоры Пашиняна и Макрона в Париже.

10 сентября – завершение французской поездки армянского премьера.

11 сентября – начало масштабного визита иностранных дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур.

И практически сразу – волна возмущения в Армении, причем уже с участием не только традиционных реваншистов, но и кругов, ориентированных на действующую власть.

Слишком много совпадений в слишком короткий промежуток времени.

Дестабилизирующая роль Парижа на Южном Кавказе для Баку давно не новость. Франция последовательно укрепляет военно-политические связи с Арменией. Париж официально называет развитие оборонного сотрудничества одним из важных элементов своей политики в отношении Еревана. При этом сама Франция заявляет, что поддерживает нормализацию армяно-азербайджанских отношений и территориальную целостность обоих государств.

Но заявления – это одно, а политическая практика – другое. Франция болезненно переживает сокращение собственного влияния на Южном Кавказе. Прежняя архитектура посредничества фактически разрушена. Минская группа ОБСЕ ушла в прошлое. Азербайджан восстановил суверенитет над всей своей международно признанной территорией. Баку и Ереван способны обсуждать ключевые вопросы напрямую, без обязательного присутствия Парижа за столом.

Для Франции это очевидная потеря прежних рычагов. Отсюда и попытки сохранить влияние через Ереван, военно-политическое сотрудничество и поддержку тех процессов, которые не позволяют региону окончательно перевернуть страницу конфликта.

Именно поэтому нынешняя истерика вокруг поездки дипломатов – история гораздо более серьезная, чем кажется на первый взгляд.

Ведь что произошло на самом деле? Аккредитованные в Азербайджане иностранные дипломаты посетили международно признанную территорию Азербайджана. Они приехали в Ханкенди, Шушу, Агдере и Кяльбаджар, увидели происходящие там восстановительные работы и вернулись в Баку.

То есть произошло совершенно нормальное дипломатическое мероприятие. Однако в Армении его пытаются превратить едва ли не в международный скандал.

И это снова выводит нас к главному противоречию политики Пашиняна. Официально Ереван говорит о признании территориальной целостности Азербайджана и необходимости мира. Но стоит иностранным дипломатам сделать то, что логически следует из этого самого признания, – спокойно приехать в Карабах, – как начинается многодневная истерика.

Готова ли сама армянская власть принять ту реальность, о признании которой она постоянно говорит? Пока происходящее показывает совсем другое.