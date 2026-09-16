Все же формула Гераклита, изрекшего, что «все течет, все меняется», не является универсальной. В отдельных случаях она дает серьезный сбой. К примеру, если эту формулу применить к армянской натуре, то на виртуальном мониторе непременно высветится надпись error. На протяжении веков ярлык «многострадальности и древности», который сами на себя навесили наши соседи, по сей день не «затерся», не «истлел». Он как новенький. Ничего не поменялось.

Даже в те времена, когда армянские вооруженные формирования держали под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель, они умудрялись жаловаться и плакаться по поводу… агрессивного Баку. Получалась удивительная картина: сторона, захватившая чужие территории, одновременно представляла себя жертвой агрессии. А заодно армяне жаловались, что международное сообщество несправедливо не признает «демократический арцах».

После освобождения оккупированных земель армянский вой усилился в разы. Казалось бы, произошла новая реальность, которую следовало бы принять и, исходя из нее, строить будущее. Но для определенной части армянского общества прошлое оказалось слишком удобным, чтобы с ним расставаться. Старые лозунги и прежние обвинения вновь извлекаются из политического чулана всякий раз, когда появляется повод напомнить о себе.

Наглядным примером того, что значительная прослойка армянской общественности все еще грезит делами давно минувших дней, является состояние истерии, которая продолжается в соседней стране вот уже несколько дней. Одни на кухне пускают скупую слезу, иные, наоборот, орут благим матом по поводу «агрессивного настроя» Азербайджана и «предательства» представителей иностранного дипломатического корпуса, посетивших недавно Карабах и Восточный Зангезур.

Реакция реваншистских кругов, живущих мыслями о несбыточном реванше, довольно показательна. Оппозиционеры рвут глотку, как обычно, жалуясь на «несправедливость», армянские СМИ раз за разом публикуют материалы, которые написаны как под копирку, «арцахцы», незамедлительно засев за компьютеры, занялись привычным для каждого «уважающего себя армянина» делом: строчат жалобы, заливая клавиатуру слезами. Как видим, ничего не меняется: тот же скулеж, те же слезы. Причем как риторика, так и публикации не отличаются оригинальностью — «красной линией» проходит мысль: предательство иностранцев и агрессия Баку.

Одним словом, создается впечатление, что азербайджанская армия уже на подступах к Еревану, и армяне бьют тревогу во все колокола. А ведь в реальности ничего необычного не произошло: иностранцы посетили Азербайджан, вот и все. В чем проблема? В Азербайджане же не возмущаются по поводу того или иного зарубежного гостя, посетившего Ереван или, скажем, Гюмри? Это территория Армении, и руководство вольно приглашать кого угодно, хоть вождя племени Мумба-юмба.

К примеру, мы же не негодуем по поводу того, что накануне делегация во главе с председателем Комитета по вопросам Европейского союза Бундестага Германии посетила мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване и почтила память изменников Родины, которых в Армении представляет как «жертв геноцида»?

В таком случае возникает резонный вопрос: почему в Армении так всполошились по поводу визита представителей дипкорпуса на азербайджанские земли? И Карабах, и Восточный Зангезур — территория Азербайджана, и мы ни у кого, тем более у страны-капитулянта, не обязаны спрашивать разрешения.

Но это лишь одна сторона медали. С оппозицией все понятно: они никогда не скрывали своей неприязни к Азербайджану и продолжают жить надеждами на реванш. Гораздо интереснее позиция властей во главе с Николом Пашиняном, который просыпается со словами «мир» и засыпает с фразой «мы близки к миру с Азербайджаном». Кроме того, армянский премьер неоднократно заявлял, что «карабахское движение» нанесло вред становлению государственности Армении и оно не будет продолжено. По его словам, когда говорят об «арцахе», это означает движение «по пути войны».

Но что мы видим и слышим от представителей властей и от того же Пашиняна по поводу всей этой истерии? Ничего. Гробовая тишина. Молчание, которое говорит больше громогласных заявлений. Ни Пашинян, ни другие члены его команды даже не пикнули. Не удосужились отметить, что, поднимая «арцахский вопрос», реваншисты играют с огнем. Не напомнили и о собственных заявлениях, согласно которым возвращение к прежней карабахской повестке противоречит заявленному курсу на мир.

Молчание Пашиняна можно трактовать так: все его «миролюбивые» заявления о закрытии «карабахской страницы» — банальный блеф и обыкновенная ложь. Судя по всему, либо он в душе искренне сочувствует мечтателям об «арцахе», либо сам координирует их действия и заявления. Но хочется предупредить: такие дешевые трюки могут пройти с его политическими оппонентами, но не с Баку.

Видимо, Пашинян считает, что можно одновременно говорить о мире внешней аудитории и не конфликтовать с теми, кто внутри страны продолжает жить прежними представлениями. Но подобный политический дуализм долго оставаться незамеченным не может. Если армянское руководство действительно намерено закрыть карабахскую страницу, это должно проявляться не только в заявлениях премьер-министра, но и в отношении к тем, кто пытается вновь превратить эту тему в политический лозунг.

Действительно, если речь действительно идет о мире, то почему обычный визит иностранных дипломатов на территорию Азербайджана превращается в очередной повод для истерики? Почему представители иностранного дипломатического корпуса, посещающие Карабах и Восточный Зангезур, вдруг становятся объектами обвинений в «предательстве»? И почему собственные власти предпочитают не замечать этой риторики?

Очевидно, что Пашиняну рано или поздно придется определиться, какой из двух подходов он выбирает: действительно закрыть карабахскую страницу или продолжать балансировать между заявлениями о мире и молчаливым отношением к реваншистской риторике. Потому что слова имеют значение только тогда, когда они подкреплены действиями.

И напоследок. Армянский премьер может считать себя достаточно хитрым политиком, но он должен помнить: на каждую хитрую гайку найдется болт с резьбой…