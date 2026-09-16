Генсек ООН Антониу Гутерриш в ближайшее время посетит Пакистан для обсуждения ситуации вокруг конфликта между США и Ираном. Об этом сообщил он сам.

По его словам, конфликт вышел за рамки противостояния двух стран и затронул государства Персидского залива и мировую экономику.

«Страны Персидского залива подверглись атаке. Это повлияло на глобальную и их экономику. Это комплексная проблема, требующая серьезного диалога между США и Ираном, странами Персидского залива, включая страны-медиаторы, двое из которых крайне важны – Пакистан и Турция. К слову, я скоро посещу Пакистан», – сказал Гутерриш.

Он подчеркнул необходимость диалога между сторонами конфликта с участием стран, способных выступить посредниками.