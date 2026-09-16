Во внешней политике Азербайджана сотрудничество с исламским миром всегда играло особую роль. В последние годы это направление приобрело еще большее значение, став одним из важных элементов выстраивания отношений со странами тюркского мира, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

И это не случайно. Последовательная борьба с исламофобией и развитие отношений с мусульманскими государствами на основе общих ценностей позволяют Баку одновременно укреплять свои позиции в регионе и расширять политический вес на международной арене. Поэтому исламская солидарность для Азербайджана сегодня является не только вопросом исторической и культурной близости, но и важной частью внешней политики.

Все это нашло отражение в выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с мусульманскими религиозными лидерами стран Организации тюркских государств. Пожалуй, центральной мыслью его речи стал тезис о единстве тюркского и исламского миров с Кавказом. «Когда тюркский мир, Кавказ, исламский мир вместе, никто не сможет нам навредить», — подчеркнул президент Ильхам Алиев, добавив, что Азербайджан придает этому фактору первостепенное значение в своей государственной политике.

Показателен уже сам состав встречи, объединившей представителей государств ОТГ, Грузии, Сирии, Дагестана и Чечни. Кавказ занимает здесь особое место. Государственные границы разделяют народы региона, но не отменяют исторических, культурных и религиозных связей, складывавшихся на протяжении веков. Значительная часть Кавказа тесно связана одновременно с исламским и тюркским миром. Поддержание этого диалога становится для Баку одной из составляющих более широкой внешнеполитической стратегии.

Особенно отчетливо этот подход проявился в той части выступления, которая касалась недавно завершившегося многолетнего конфликта с Арменией. Президент Ильхам Алиев вновь обратил внимание на разрушение азербайджанского культурного и религиозного наследия в годы оккупации. Причем речь идет не только о самих мечетях. В некоторых из них содержали скот, в том числе свиней и коров, что является не иначе как сознательным оскорблением религиозных чувств не только азербайджанцев, но и мусульман во всем мире.

Таким образом, если осквернение мечетей стало оскорблением исламского мира, то и их освобождение со стороны азербайджанской армии приобретает более широкий символический смысл. В определенном смысле его можно рассматривать и как восстановление достоинства мусульманского мира, религиозные чувства которого также были задеты происходившим на этих территориях.

Важно и то, что участники встречи посетят Агдам, Ханкенди, Ходжалы и Шушу. Там они смогут своими глазами увидеть последствия 30-летнего конфликта, масштабы разрушений и новый облик восстанавливаемого Карабаха. Для мусульманского духовенства это возможность взглянуть на произошедшее уже не только через призму территориального конфликта, но и как на проблему сохранения исламского культурного и религиозного наследия.

Но, пожалуй, еще более показательно, что несмотря на все произошедшее, Баку, руководствуясь исламскими ценностями мира, справедливости и милосердия, предложил Еревану оставить вражду в прошлом. Именно Азербайджан после завершения войны выступил с инициативой заключения мирного соглашения с Арменией.

В этом проявляется не только величие исламской религии и заложенных в ней принципов прощения и милосердия, но и великодушие азербайджанского народа, который, несмотря на пережитое, сделал выбор в пользу мира. Однако именно этого, предпочитают не замечать некоторые влиятельные силы за пределами исламского мира.

Отсюда и жесткая критика двойных стандартов и исламофобии. Глава азербайджанского государства напомнил, что за годы оккупации азербайджанских территорий против Армении, власти которой стояли за всем происходящим на оккупированных азербайджанских землях, за этническими чистками, геноциде в Ходжалы и массовыми разрушениями, так и не были введены санкции. После восстановления Азербайджаном своего суверенитета давление уже на Баку, под надуманными предлогами напротив, резко усилилось. Особенно резко президент Азербайджана высказался о Совете Европы и Европейском парламенте, которые превратились в послушный инструмент не только антиазербайджанских, но и антиисламских сил.

Но вопрос здесь шире отношений Баку с европейскими институтами. Президент Ильхам Алиев рассматривает подобную политику в контексте двойных стандартов в отношении исламского мира в целом. И это позволяет говорить уже о проблеме, затрагивающей десятки мусульманских государств.

При этом Баку не ограничивается критикой, он предлагает реализацию действенных шагов по борьбе с исламофобией. Одновременно Азербайджан стремится становиться площадкой для диалога внутри самого исламского мира. Страна принимала Игры исламской солидарности, проводит мероприятия совместно с исламскими международными организациями, а в 2027 году примет саммит Организации исламского сотрудничества.

Это особенно важно на фоне сохраняющихся разногласий между самими мусульманскими государствами. Президент Азербайджана открыто признал существование этих противоречий и заявил о готовности содействовать их преодолению. Баку не претендует на религиозное лидерство в исламском мире, но может выступать в качестве объединяющей и примиряющей силы, предоставляя площадку для диалога там, где отношения между отдельными странами остаются сложными.

Одновременно исламское направление все теснее переплетается с тюркским. ОТГ давно вышла за рамки культурно-языкового объединения, а взаимодействие мусульманских религиозных лидеров добавляет к этому еще одно направление сотрудничества. Показательно и предложение президента Ильхама Алиева сделать подобные встречи регулярными.

В итоге Карабах, борьба с исламофобией, ОТГ и предстоящий саммит ОИС оказываются частями одной четко выверенной внешнеполитической стратегии. Именно поэтому слова президента Ильхама Алиева о единстве тюркского мира, Кавказа и исламского мира можно считать ключевой формулой его выступления. Баку не выбирает между этими направлениями. Его преимущество как раз в другом — находиться на их пересечении и превращать эту особенность в политический ресурс.