Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна представить список энергетических объектов, по которым ВСУ не должны будут наносить удары в рамках возможного энергетического перемирия.

«Мы готовы к энергетическому перемирию, но нам нужно понять, что это значит для Украины. Для Путина энергетика — это продажа нефти и газа. Для нас энергетика — это электричество и газ для наших людей», — сказал Зеленский в интервью CBS News.

По его словам, вопрос о прекращении ударов по энергетическим объектам на переговорах в Киеве подняли спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В частности, они предложили не бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Зеленский также отметил, что помимо этого необходимо решить вопрос с блокадой экспорта зерна, поскольку Украине нужно продать около 30 млн тонн сельхозпродукции, а России — 70 млн тонн.

«Даже во время войны можно находить определенные возможности для деэскалации. Если вы ведете переговоры, это означает, что вы демонстрируете добрую волю или политическую волю завершить войну», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина согласились не атаковать энергетические объекты друг друга. В Кремле назвали инициативу хорошей идеей, но отметили, что для решения проблемы с поставками нефтепродуктов необходимо учитывать санкции и ситуацию с экспортом.