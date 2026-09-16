Заместитель главы МИД России Михаил Галузин обсудил с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым выполнение договоренностей, достигнутых на переговорах глав внешнеполитических ведомств двух стран 17 июля. Об этом сообщает МИД РФ.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, уделив особое внимание возобновлению полноформатного культурного диалога и решению гуманитарных вопросов.

Галузин и Мустафаев также согласовали график предстоящих контактов.

Отдельно стороны обсудили реализацию Декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана, подписанной президентами двух стран в Москве 22 февраля 2022 года.

В МИД России отметили, что встреча прошла в конструктивной атмосфере.