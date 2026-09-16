Йеменские хуситы заявили о сбитии саудовского истребителя F-15 над провинцией Мариб и опубликовали кадры, на которых запечатлены обломки самолета.

Военный представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что истребитель был поражен зенитной ракетой собственного производства во время операции над Марибом. По его словам, два других саудовских F-15 вступили в бой при поиске обломков сбитого самолета.

На опубликованных хуситами кадрах видны обломки, которые принадлежат потерпевшему крушение F-15. Reuters также распространил видеозапись, предоставленную пресс-службой хуситов.

Хуситы утверждают, что за последнюю неделю саудовские ВВС нанесли более 450 ударов по семи провинциям Йемена, включая Мариб. Саудовская сторона пока не подтвердила потерю истребителя, а заявление о его сбитии не удалось независимо подтвердить.

