Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились провести отдельную двустороннюю встречу для обсуждения стремления Еревана вступить в Евросоюз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, договоренность была достигнута во время встречи Путина и Пашиняна на полях саммита ШОС в Бишкеке.

«Но при всех упомянутых и прочих аспектах президент Путин и премьер-министр Пашинян виделись в Бишкеке. Они договорились провести специальную отдельную двустороннюю встречу и обо всем об этом по-честному поговорить», — сказал Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи.

Министр отметил, что Москва не намерена препятствовать Армении в выборе партнеров и направления развития.