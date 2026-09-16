Пожар произошел в здании производителя боеприпасов ZVS Holding в словацком городе Снина, сообщает Noviny.sk.

По словам представителя группы MSM, которой принадлежит холдинг, возгорание началось на крыше здания во время ремонтных работ, которые проводила сторонняя компания.

О пожаре стало известно после полудня. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. Над зданием поднялся густой черный дым, который был виден из нескольких районов города.

Местные власти призвали жителей ограничить пребывание на открытом воздухе на время тушения пожара.

Информация о пострадавших и возможном ущербе на данный момент не приводится.