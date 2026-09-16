Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев представил историческое и религиозное наследие страны на Арабском медиафоруме в Дубае. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X.
По словам Гаджиева, в ходе панельной дискуссии он рассказал о древнем царстве Кавказской Албании и его богатом христианском наследии, которое особенно заметно в Карабахе и других регионах республики.
«Я подчеркнул многовековую традицию мультикультурализма и религиозной толерантности в Азербайджане, а также приверженность нашей страны защите, сохранению и восстановлению своего богатого культурного и религиозного наследия, независимо от его происхождения или конфессиональной принадлежности», – написал он.
Гаджиев также заявил о масштабном разрушении, осквернении и изменении религиозного и культурного наследия Азербайджана в годы оккупации, подчеркнув важность сохранения исторической правды и защиты этого наследия для будущих поколений.
В панельной дискуссии, модератором которой выступил генеральный директор Euronews, также приняли участие министр иностранных дел Грузии и министр экономики и туризма ОАЭ.
At the Arab Media Forum, I spoke about the ancient Kingdom of Caucasian Albania and its rich Christian heritage, whose enduring and particularly significant footprint can be seen in Karabakh and other parts of Azerbaijan.
I highlighted Azerbaijan’s centuries-old tradition of multiculturalism and religious coexistence, as well as our country’s commitment to protecting, preserving and restoring its rich cultural and religious heritage, irrespective of its origin or faith.
I also addressed the extensive destruction, desecration and alteration of Azerbaijan’s religious and cultural heritage during the years of occupation, stressing the importance of safeguarding historical truth and preserving cultural heritage for future generations.
The panel I shared with the Foreign Minister of Georgia and Minister of Economy and Tourism of UAE and moderated by CEO of Euronews.
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 16, 2026