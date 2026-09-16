Польша не имеет отношения к блокировке Венгрией открытия новых переговорных кластеров Украины на пути к вступлению в ЕС, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский в интервью «Европейской правде».

Сикорский категорически отверг утверждения о том, что Варшава якобы причастна к решению Будапешта продолжать блокировать открытие следующих переговорных кластеров для Украины.

«Это неправда. Мы не блокируем ни одного раздела», – заявил министр.

Он также опроверг предположения о том, что Венгрия во время обсуждений ссылается на просьбы польской стороны.

«Здесь нет места для спекуляций. Вы либо поднимаете руку за блокировку, либо нет. Мы этого не делаем», – подчеркнул Сикорский.

Глава польского МИД не стал прогнозировать, когда могут быть открыты остальные переговорные кластеры. По его словам, многое зависит от того, смогут ли Киев и Будапешт достичь компромисса по вопросу прав национальных меньшинств.