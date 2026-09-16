Польша хочет ориентироваться на опыт Турции в развитии собственного оборонно-промышленного комплекса, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) нельзя сравнивать с другими подобными структурами в мире, поскольку оно объединяет широкий спектр функций.

«Они не только производят и закупают вооружения для собственных нужд, но также экспортируют продукцию и активно продвигают этот экспорт. Это модель, которую мы хотим реализовать и в Польше», – сказал Косиняк-Камыш.

Министр отметил, что за последние 20 лет Турция совершила «гигантский рывок» в развитии оборонной промышленности.

По его словам, если ранее страна производила около 20% необходимого ей вооружения, а 80% закупала за рубежом, то сегодня соотношение стало противоположным.