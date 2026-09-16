Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству мобилизовать все ресурсы для обеспечения стабильных поставок топлива и сдерживания роста цен, заявила министр-делегат по вопросам энергетики Мод Брежон.

«Цель президента заключается в том, чтобы в ближайшие дни и недели обеспечить стабильность поставок и гарантированные объемы, в том числе за счет других стран», — сказала Брежон по итогам заседания Совета министров, ее заявление приводит Le Figaro.

По ее словам, около 10% автозаправочных станций во Франции испытывают сложности с поставками как минимум одного вида топлива. Подавляющее большинство этих АЗС принадлежит французской нефтяной компании TotalEnergies.

Брежон отметила, что на европейском уровне обсуждаются возможные меры в отношении нефтеперерабатывающих заводов, чтобы «как можно больше снизить цены или, по крайней мере, сдержать их рост».

На фоне дефицита топлива во Франции появились призывы к забастовкам, что напомнило о протестах «желтых жилетов». Брежон заявила, что правительство «с максимальным вниманием» следит за ситуацией на рынке.