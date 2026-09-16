Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал Турцию и Азербайджан «двумя островками стабильности» в регионе и заявил о намерении Анкары и Баку продолжать углублять сотрудничество.

«В нашем регионе, где возникает множество проблем, Турция и Азербайджан являются двумя островками стабильности. Мы будем и дальше углублять наше сотрудничество с братским Азербайджаном и идти плечом к плечу в направлении достижения наших общих целей», – написал Фидан в соцсети по итогам визита в Баку.

Он отметил, что визит состоялся в 108-ю годовщину освобождения Баку, назвав это «прекрасным совпадением». Фидан также поблагодарил азербайджанскую сторону, в первую очередь главу МИД Джейхуна Байрамова, за гостеприимство.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, в Баку он был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провел переговоры с Байрамовым.

«В ходе переговоров мы проанализировали кризисы в регионе и обменялись мнениями по вопросам установления прочного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе, а также по вопросам общего будущего тюркского мира», – сообщил Фидан.

Отдельно стороны обсудили развитие экономических и торговых связей, совместные проекты в сфере энергетики и транспорта, а также сотрудничество в области безопасности.