На прошлой неделе американские военные выпустили до 70 и более высокотехнологичных ракет-перехватчиков, когда Иран нанес ракетный удар по Иордании, сообщили американские и региональные официальные лица, знакомые с ситуацией. Столь значительный расход боеприпасов свидетельствует о возросших возможностях Ирана наносить удары по американским силам и создавать серьезную нагрузку на систему противовоздушной обороны США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам некоторых собеседников, для отражения атаки, включавшей около 20 баллистических ракет, американские силы выпустили от 60 до 70 перехватчиков Patriot. Один из источников сообщил, что США также применили более десятка перехватчиков THAAD. Другой собеседник отметил, что такой объем боеприпасов примерно соответствует тому, что в другие периоды войны США расходовали за целую неделю.

Этот обмен ударами показал, насколько «арифметика» противовоздушной обороны может играть на руку атакующей стороне и как Иран адаптировал свою тактику, вынуждая США расходовать дорогостоящие и ограниченные запасы боеприпасов.

Характер атаки дополнительно осложнил ее отражение. По словам официальных лиц, Иран атаковал американских военнослужащих боеголовками, которые при приближении к цели разделяются на большее количество поражающих элементов.

Системам ПВО удалось перехватить не все цели. Хотя в результате атаки на прошлой неделе никто из военнослужащих не погиб, Ирану удалось поразить истребители и другие самолеты на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, сообщил один из источников.

На протяжении войны иранские атаки становились все более сложными. По словам официальных лиц, Тегеран использует различные типы ракет, траектории полета, маневры и боеголовки, пытаясь перегрузить американскую систему противовоздушной обороны.

В июле в результате одного из таких ракетных ударов по Иордании погибли трое американских военнослужащих. Перед атакой Иран получил от китайских структур спутниковые снимки базы высокого разрешения, сообщили американские официальные лица, знакомые с подробностями инцидента.

«Новые тактические приемы, которые мы наблюдаем, показывают, что иранцы продолжают адаптироваться, учиться и экспериментировать, выясняя, что работает, а что нет», — заявил Фабиан Хинц, эксперт по ракетным силам Ирана из Conflict Armament Research.

Представитель Центрального командования США (CENTCOM), отвечающего за Ближний Восток, отказался от комментариев. Иорданские официальные лица также не стали комментировать ситуацию.

«Сообщения о том, что запасы американских боеприпасов истощены, совершенно не соответствуют действительности, — заявил представитель Пентагона Шон Парнелл. — Вооруженные силы США остаются самой мощной и боеспособной военной силой в мире».

Президент Дональд Трамп в понедельник заявил в социальных сетях, что США располагают значительными запасами перехватчиков и наращивают их производство.

Компания Lockheed Martin, производящая перехватчики для комплексов Patriot, в 2025 году выпустила рекордные 620 единиц и намерена довести объем производства примерно до 2 тыс. в год.

В новом докладе генерального инспектора Министерства обороны США, опубликованном на этой неделе, говорится, что война «привела к стратегическому дефициту запасов и выявила узкие места в промышленной базе, ограничивающие возможности пополнения боеприпасов».

США и Иран фактически оказались втянуты в гонку между возможностями Тегерана по производству и применению баллистических ракет и американскими запасами перехватчиков, предназначенных для их уничтожения.

Ирану удалось извлечь ракеты, оказавшиеся заблокированными в подземных объектах после американских ударов на раннем этапе войны, а в последнее время Тегеран возобновил производство новых ракет из ранее накопленных комплектующих. США и их союзники, в свою очередь, сталкиваются с производственными ограничениями, которые усиливают давление на запасы перехватчиков по всему региону, сообщили американские и арабские официальные лица.

Война с Ираном значительно сократила американские запасы ракет-перехватчиков и высокоточного наступательного вооружения. Военные планировщики опасаются, что США перебросили на Ближний Восток настолько большое количество боеприпасов, что это ослабило возможности страны по защите от потенциальных угроз со стороны Китая и России, ранее сообщала The Wall Street Journal.

По данным издания, некоторые американские официальные лица считают запасы перехватчиков PAC-3 для систем Patriot и оперативно-тактических ракет ATACMS, находящиеся в Европе, уже ниже критического уровня. На восстановление этих запасов могут потребоваться годы.

Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер заявил в программе CBS 60 Minutes на этой неделе, что совершенно не обеспокоен возможной нехваткой перехватчиков и что американские вооруженные силы готовы к любому развитию событий.

Дефицит поставок спровоцировал борьбу за перехватчики среди государств Персидского залива и других стран Ближнего Востока, находящихся под угрозой иранских ударов. Одновременно это ослабило возможности Украины по защите от российских воздушных атак.

Дискуссии о состоянии запасов боеприпасов наряду с предпринимавшимися в тот момент дипломатическими усилиями стали одним из факторов, повлиявших на решение Трампа в конце июля отказаться от интенсивной серии ударов по Ирану, которая могла продолжаться две недели, ранее сообщала The Wall Street Journal.

По данным издания, к середине июля США израсходовали в ходе войны около 1 700 перехватчиков Patriot и более 200 противоракетных перехватчиков THAAD. Корабли ВМС США дополнительно выпустили около 150 ракет-перехватчиков Standard Missile для уничтожения иранских ракет и беспилотников.

Иранские удары по Иордании стали результатом нарастающего обмена атаками на фоне попыток Тегерана ослабить усиливающееся экономическое давление со стороны США.

После того как Иран запустил ракеты, пролетевшие в непосредственной близости от американских военных кораблей в регионе, вооруженные силы США в ответ уничтожили пять иранских нефтяных танкеров. В ответ Иран атаковал американских военнослужащих в Иордании, вновь нанеся удар по объекту, который неоднократно подвергался атакам в течение лета.

«Цель Ирана с самого начала заключалась в том, чтобы сделать американское присутствие в регионе неустойчивым и дорогостоящим, — заявил старший аналитик по Ирану брюссельского аналитического центра International Crisis Group Хамидреза Азизи. — Теперь, судя по всему, Иордания также уже не настолько безопасна, как прежде».

Эти атаки демонстрируют, что Иран по-прежнему способен использовать свой ракетный арсенал для оказания давления на американские вооруженные силы и союзные США государства региона.

Любая перспектива дальнейшей эскалации боевых действий вызывает серьезную тревогу у американских союзников в Персидском заливе. Их беспокоит сокращение собственных запасов после отражения тысяч ракетных атак и ударов беспилотников со стороны Ирана за более чем шесть месяцев войны.

С самого начала войны государства Персидского залива добивались от США дополнительных поставок перехватчиков и одновременно искали альтернативных поставщиков по всему миру — с неоднозначными результатами.

В определенный момент Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты одну из своих тщательно охраняемых систем «Железный купол» вместе с военнослужащими, которые должны были обеспечивать ее эксплуатацию.