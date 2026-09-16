Здание бывшего представительства карабахских сепаратистов в Ереване перейдет в распоряжение государства. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

«В Республике Армения не может быть двух государств, двух правительств. В Армении не может быть структуры под указанным вами названием. Здание перейдет в распоряжение Республики Армения. Еще раз говорю: я как премьер-министр республики Армения буду самым жестким образом пресекать любые попытки формирования государства в государстве, второго правительства или второго парламента», – сказал Пашинян, отвечая на вопрос на вопрос депутата фракции «Сильная Армения» Ареги Овсепян.