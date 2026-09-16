Казахстан в ближайшие два года намерен увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) до 20 млн тонн в год, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на бизнес-саммите «Центральная Азия – Республика Корея». Об этом сообщает Акорда.

По словам Токаева, сейчас на ТМТМ приходится около 85% всех сухопутных перевозок между Азией и Европой. В прошлом году контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли на 36%, а по итогам восьми месяцев текущего года – еще на 18%.

Президент отметил, что Казахстан также ставит задачу увеличить совокупный объем транзитных перевозок через свою территорию до 100 млн тонн в год. За последние шесть лет объем грузоперевозок по ТМТМ вырос в пять раз.

«Предлагаем корейским компаниям принять самое активное участие в развитии инфраструктурных проектов вдоль этого маршрута. С этой целью правительство Казахстана сформирует портфель инвестиционных проектов для корейских партнеров», – сообщил Токаев.

Он также предложил интегрировать Средний коридор с Зангезурским коридором (TRIPP, «Маршрут Трампа») и сформировать сквозную логистическую цепочку от Кореи через Центральную Азию в Европу.

В настоящее время пропускная способность ТМТМ составляет около 6 млн тонн и до 182 тыс. контейнеров в год. В перспективе Казахстан планирует увеличить этот показатель до 20 млн тонн.