Спецслужбы Азербайджана и стран Центральной Азии продолжат тесное сотрудничество в сфере региональной безопасности, сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Об этом договорились руководители спецслужб на встрече в Казахстане, посвященной региональной безопасности в условиях современных угроз.

Выступая на встрече, глава СГБ Азербайджана Али Нагиев отметил, что участие президента Азербайджана Ильхама Алиева во встрече глав государств Центральной Азии отражает стратегический характер отношений между странами.

По его словам, присоединение Азербайджана к этому формату в качестве полноправного участника стало важным шагом для укрепления мира, стабильности и безопасности в регионе. Нагиев также отметил, что отношения Азербайджана со странами Центральной Азии вышли на новый этап.

Среди основных угроз региональной безопасности глава СГБ назвал международный терроризм и религиозный экстремизм, деятельность транснациональных преступных группировок, незаконный оборот наркотиков и оружия, современные формы киберпреступности, а также угрозы критической инфраструктуре.

По словам Нагиева, особую обеспокоенность вызывает использование преступными и террористическими группировками современных информационных технологий для воздействия на транспортные, коммуникационные и другие объекты жизненно важной инфраструктуры.

Стороны договорились продолжить сотрудничество между спецслужбами для укрепления региональной безопасности и стабильности.