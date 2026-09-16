В Польше действительно происходят преступления на почве этнической неприязни, включая случаи насилия в отношении украинцев, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью «Европейской правде».

По его словам, польская полиция быстро и решительно реагирует на такие инциденты.

При этом Сикорский заявил, что одним из способов снизить напряженность между поляками и украинцами может стать более осторожный подход Киева к выбору исторических деятелей, которых чтят как национальных героев.

«Конечно, каждая страна сама решает, кто является ее героями. Но «скажите мне, кто ваши герои, и я скажу вам, кто вы». У вас в Украине немало настоящих героев, например, герои вашего сопротивления российской агрессии. Поэтому будьте осторожны, выбирая героев из прошлого. Ведь у некоторых из них, скажем так, неоднозначная репутация. А нам не нужны новые исторические споры», – сказал министр.

Он отметил, что в Польше также есть спорные исторические фигуры, однако подобные вопросы существуют во многих странах.