В результате ракетного удара российских сил по Киеву был уничтожен весь реквизит украинской студии «Квартал 95», сообщает «Страна.ua».

На складе хранились декорации и костюмы, которые труппа использовала на концертах, а также при съемках шоу, фильмов и сериалов.

«Вместе с ним мы потеряли большое количество декораций, костюмов и вещей, которые на протяжении двадцати лет были частью наших концертов, телевизионных шоу, фильмов и сериалов. Для кого-то это просто вещи. Для нас — часть великой истории «Квартала», — говорится в заявлении студии.

Студия «Квартал 95» была основана в 2003 году. Одним из ее основателей является президент Украины Владимир Зеленский.

Издание сообщает, что в результате удара уничтожен весь реквизит, находившийся на складе. Пострадавших нет.