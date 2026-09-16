Глава Минэнерго США Крис Райт не стал прогнозировать сроки снижения цен на энергоносители, сославшись на неопределенность вокруг ситуации с Ираном.

«Я, конечно, не могу предсказать поведение Ирана», – сказал Райт, отвечая на вопрос о том, осмелится ли он назвать сроки снижения цен.

Он указал неопределенность ситуации, поскольку дальнейшие действия Ирана напрямую влияют на объемы поставок и, соответственно, на цены на энергоносители.

По словам министра, за предыдущие сутки через Ормузский пролив прошло 18 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

Райт отметил, что обеспечение движения энергоносителей через пролив остается одним из ключевых факторов для мирового энергетического рынка.