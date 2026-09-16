Некоторые из наиболее предприимчивых китайских хакерских группировок, работающих по найму, превращаются в полноценные частные разведывательные структуры. Используя достижения в области искусственного интеллекта и других технологий, они делают похищенные секретные данные иностранных правительств легко доступными для китайских органов безопасности.

Массив внутренних данных китайской компании в сфере кибербезопасности, изученный The Wall Street Journal, позволяет по-новому взглянуть на эту трансформацию, за которой международные специалисты по кибербезопасности наблюдают в последние годы.

Эти материалы фактически обращают методы хакеров против них самих, позволяя заглянуть внутрь их деятельности. Из них следует, что компания Zhengzhou Zhirong Network Technology Co., или ZRON, предлагает целый набор конфиденциальных данных, которые, как утверждается, получены из правительственных систем электронной почты как соперников, так и партнеров Китая. Среди документов — дипломатическая переписка России, материалы о подготовке визитов иностранных лидеров на Филиппины и конфиденциальные протоколы совещания в канцелярии премьер-министра Пакистана.

В массиве данных, с которым ознакомился The Wall Street Journal, также содержатся разведывательные отчеты, по всей видимости частично основанные на похищенной информации, журналы внутренней переписки сотрудников и презентация компании, предположительно предназначенная для потенциальных клиентов.

Подробные сведения о внутренней работе частных китайских хакерских структур появляются крайне редко. Согласно журналам переписки, представители отдела продаж ZRON взаимодействуют с клиентами на северо-востоке, востоке и юге Китая. В чатах заказчики обозначаются кодовыми именами, хотя иногда упоминаются названия конкретных подразделений полиции.

Согласно презентации, ZRON заявляет о наличии доступа к огромной базе открытой информации, собранной из социальных сетей и традиционных СМИ, а также к закрытым данным, полученным от телекоммуникационных операторов в Азии. Вместо простой передачи необработанной разведывательной информации компания разработала специальную информационную панель, которая объединяет, сортирует и анализирует данные, делая их более удобными для изучения. Об этом свидетельствуют презентация, другие материалы из массива данных и зарегистрированные компанией авторские права на программное обеспечение.

Часть материалов ZRON в последние месяцы уже циркулировала среди исследователей в сфере кибербезопасности. The Wall Street Journal изучил значительную часть этих данных, включая внутренние документы компании и материалы, которые ZRON, по всей видимости, получила от иностранных правительств.

Представители западных разведывательных служб заявили, что ZRON входит во взаимосвязанную сеть китайских хакерских компаний, работающих по найму, которые похищают и анализируют конфиденциальную информацию, а затем продают ее китайским властям.

На протяжении многих лет государственные чиновники и специалисты по кибербезопасности, отслеживающие китайский кибершпионаж, задавались одним и тем же вопросом: каким образом Пекин намерен использовать колоссальные объемы данных, собранных его хакерами?

В США правоохранительные органы связывали китайских хакеров со взломами, в результате которых были получены сотни миллионов записей — настолько огромный объем разведывательной информации, что даже столь масштабной бюрократической системе, как китайская, было бы непросто его обработать.

Документы ZRON, по всей видимости, показывают, как некоторые китайские хакеры-наемники конкурируют между собой в попытке решить эту проблему. Предлагая не только сами данные, но и основанные на искусственном интеллекте системы для их систематизации и анализа, они обещают сделать разведывательную информацию более доступной для государственных структур, стремящихся лучше понимать происходящее в мире.

«Если у вас есть доступ к огромному объему данных, вполне логично самостоятельно собирать и анализировать их, а затем продавать полученный продукт множеству различных клиентов, — заявил Дакота Кэри, аналитик по Китаю в компании SentinelOne, ознакомившийся с частью данных ZRON. — Неудивительно, что компании пытаются занять эту нишу».

Многочисленные звонки и текстовые сообщения на телефонные номера, связанные с сотрудниками ZRON, остались без ответа. Запрос на комментарий, направленный на зарегистрированный адрес электронной почты компании, также не был доставлен.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос о комментарии, направленный по факсу. Ранее Пекин отрицал причастность к кибершпионажу и представлял Китай как одну из главных жертв хакерских атак в мире.

Из внутренней переписки следует, что компания обсуждала продажу клиентам прав доступа к зарубежным компьютерным системам, а также приобретение данных у третьих сторон по поручению заказчиков. Это указывает на то, что ZRON как самостоятельно взламывает сети, так и выступает посредником при продаже похищенной информации.

В стране, занимающей центральное место в мировой торговле, многие местные органы безопасности проявляют интерес к международным вопросам. В апреле один из менеджеров по продажам написал, что подразделение пограничного контроля полиции одного из городов Центрального Китая с многочисленным мусульманским населением сочло предоставленный ZRON отчет недостаточно подробным. По его словам, клиент хотел получить больше разведывательной информации о «ключевых аспектах поездок между Китаем и Ближним Востоком в нынешней геополитической обстановке».

Презентация ZRON, позволяющая получить представление о маркетинговой стратегии компании, рекламирует инструмент, который якобы дает пользователям возможность отслеживать содержимое экранов, регистрировать нажатия клавиш и выполнять команды на компьютерах под управлением Windows.

Другой инструмент обещает доступ к системной информации, контактам и данным о местоположении на устройствах под управлением мобильной операционной системы Apple iOS. В презентации также представлена система для сбора данных с популярных почтовых серверов и внутренних систем электронной почты, а также инструменты визуализации данных, позволяющие отображать сети электронной переписки. Другие решения, как утверждается, позволяют отслеживать и анализировать зарубежные СМИ.

Для объединения всех этих возможностей презентация описывает работающую на базе ИИ «интеллектуальную» систему, способную использовать модели таких компаний, как Alibaba и DeepSeek. Система может структурировать разрозненные массивы данных, формировать хронологию событий и автоматически составлять отчеты.

Неясно, действительно ли ZRON располагала возможностями для предоставления всего комплекса продуктов, описанного в ее презентации, а также использовала ли компания искусственный интеллект непосредственно для эксплуатации уязвимостей в зарубежных компьютерных сетях. Однако данные китайского корпоративного реестра свидетельствуют, что компания владеет авторскими правами на программное обеспечение, которое, по мнению специалистов по кибербезопасности, могло позволить ей выполнять заявленные функции.

The Wall Street Journal не смог независимо подтвердить подлинность документов иностранных правительств, содержащихся в массиве данных. Однако содержание многих из них тесно коррелирует с публично известными событиями. Некоторые документы включают проекты текстов, которые позднее были опубликованы в интернете.

18-страничный документ с грифом «секретно», который, по всей видимости, распространялся среди высокопоставленных представителей правительства Пакистана, содержит предположительные протоколы и решения заседания комитета по экономической координации, состоявшегося в мае 2023 года в канцелярии премьер-министра. Краткое изложение итогов этого заседания было опубликовано на сайте Министерства финансов Пакистана.

Среди документов, предположительно связанных с российским правительством, содержатся тезисы для выступления российского министра, отвечающего за гражданскую оборону, письмо российского бизнесмена представителю внешнеполитического ведомства и дипломатическая записка с анализом публичных высказываний иностранного посла.

Филиппины, которые уже более десяти лет находятся в состоянии острого противостояния с Китаем из-за спорных территориальных претензий в Южно-Китайском море, по всей видимости, были одной из приоритетных целей. The Wall Street Journal изучил несколько таблиц с описанием данных из этой страны, которые ZRON, предположительно, предлагала клиентам. В них фигурировали 19 различных адресов электронной почты государственных структур.

В одном из документов содержатся материалы для подготовки филиппинского чиновника к встрече с директором Совета национальной безопасности США во время конференции в Индии в марте 2025 года. В опубликованной в интернете программе конференции Raisina Dialogue этот представитель СНБ действительно был указан среди выступающих.

В одном из электронных писем правительства Филиппин с пометкой «ЧРЕЗВЫЧАЙНО СРОЧНО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНО» содержались справочные материалы по территориальным спорам в Южно-Китайском море и другим вопросам, подготовленные к государственному визиту президента Вьетнама, состоявшемуся 31 мая и 1 июня.

Интерес ZRON, судя по всему, распространялся даже на Ватикан.

Сообщение, предположительно отправленное с адреса электронной почты Государственного секретариата Ватикана, датировано 23 апреля 2025 года — через два дня после смерти Папы Франциска. К нему был приложен документ на официальном бланке, указывающем на его происхождение из посольства Тайваня при Святом Престоле. В приложении были указаны имена трех тайваньских делегатов, планировавших присутствовать на похоронах Папы, а также данные об их авиарейсах. Позднее все трое были запечатлены на фотографиях с похорон.

Ватикан входит в небольшую группу государств, официально признающих Тайвань, который Пекин считает частью Китая. Министерства иностранных дел Филиппин и Тайваня отказались подтвердить или опровергнуть подлинность взломанных материалов. Оба ведомства заявили, что уделяют серьезное внимание безопасности своих компьютерных систем.

Ватикан, а также министерства иностранных дел Пакистана и России не ответили на запросы о комментариях.

Сводки документов, которые ZRON предоставляет потенциальным клиентам, иногда содержат конфиденциальную персональную информацию. В одной из записей указаны имена американских чиновников, подавших заявления на получение временных виз для въезда в Пакистан, а также номера для отслеживания их визовых заявлений. В других записях содержатся номера паспортов иностранных граждан.

Государственный департамент США заявил, что не будет комментировать подлинность или содержание материалов, которые предположительно были получены в результате утечки или взлома.

Сразу установить, какое количество описанных в сводках документов было получено непосредственно ZRON и передавались ли они клиентам, не удалось. В некоторых случаях рядом с кратким описанием документов в качестве источников были указаны конкретные адреса электронной почты.

Внутренняя переписка компании показывает, что ее сотрудники пытались продвигать платформу на базе искусственного интеллекта среди потенциальных клиентов.

«ИИ может выполнять оценку рисков и формулировать рекомендации для отчетов; нам остается лишь предоставить исходные материалы, — написал один из сотрудников во внутреннем чате в начале 2025 года. — Это может привести к качественному скачку как в качестве, так и в количестве наших отчетов».

ZRON — не единственная компания, предлагающая китайской полиции удобные в использовании разведывательные инструменты. В прошлом году исследователь в области кибербезопасности Марк Хофер обнаружил незащищенные полицейские серверы двух внутренних платформ наблюдения со схожими возможностями. Одна из них была разработана для того, чтобы помочь местной полиции отслеживать передвижения иностранцев в популярном горнолыжном центре Чжанцзякоу.

Спонсируемые государством хакерские операции и наблюдение, осуществляемые китайскими компаниями, сами по себе не являются новым явлением. Однако достижения в области искусственного интеллекта, хранения и обработки данных значительно расширили возможности подобных структур, заявил Хофер, который независимо изучил часть материалов ZRON.

«Это новый инструмент с совершенно новым уровнем возможностей, — отметил он.