Федеральная резервная система (ФРС) США в ближайшее время примет решение о повышении процентных ставок для борьбы с растущей инфляцией, что может усилить разногласия между главой ФРС Кевином Уоршем и президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

По данным агентства, большинство участников рынка ожидают повышения ставки на 0,25 процентного пункта – до 3,75–4%. Если прогноз оправдается, это станет первым повышением ставки ФРС с 2023 года и первым подобным решением после назначения Уорша главой американского центробанка.

Трамп неоднократно призывал ФРС снизить ставки, утверждая, что стоимость заимствований в США должна быть значительно ниже. Уорш, в свою очередь, ранее допускал необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в случае сохранения инфляционного давления.

Решение регулятора ожидается на фоне инфляции, которая остается выше целевого показателя ФРС в 2%. Дополнительное давление на финансовые рынки оказывает рост доходности 10-летних американских гособлигаций.

Повышение ставки может усилить разногласия между Белым домом и ФРС, поскольку Трамп выступает за более дешевое кредитование, тогда как центробанк ориентируется прежде всего на контроль инфляции.