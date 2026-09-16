Бывший глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили приговорен Тбилисским городским судом к 13 годам лишения свободы, он признан виновным по четырем эпизодам предъявленного обвинения. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно приговору, речь идет, в частности, о получении взяток за сокрытие нарушений, совершенных бывшим руководителем Агентства по управлению детскими садами Кахабером Гванцеладзе и заместителем министра экономики Ромео Микаутадзе.

Еще один эпизод связан с обвинениями в покровительстве мошенническим «колл-центрам».

Согласно материалам обвинения, ближайший соратник Лилуашвили Андриа Лилуашвили принимал непосредственное участие в деятельности «колл-центров».

Сам Лилуашвили не признает предъявленных ему обвинений.