Мэт Уотли, управляющий директор Okapi Train, бывший офицер британской армии, ранее занимавший руководящие должности в Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и Мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке, в своей колонке на Townhall подверг критике подход части западных СМИ к армяно-азербайджанскому урегулированию и политике Дональда Трампа.

По мнению автора, некоторые крупные СМИ в Германии, Греции и Польше в последнее время стали продвигать тезис о том, что Армении следует сохранить российскую военную базу как элемент собственной безопасности.

«Россия, судя по всему, преподносится СМИ, которые принято считать заслуживающими доверия, как надежный гарант безопасности европейской страны», — пишет Уотли.

Он связывает такую позицию с нежеланием части западной прессы признавать, по его оценке, внешнеполитический успех Трампа в процессе армяно-азербайджанского урегулирования.

Уотли отмечает, что Баку и Ереван заинтересованы в достижении мира, а одним из важных элементов процесса стала инициатива TRIPP — Trump Route for International Peace and Prosperity. По замыслу проекта, новый маршрут должен обеспечить сухопутное сообщение через Азербайджан, Армению и Турцию.

Автор напоминает, что международные структуры на протяжении десятилетий пытались добиться урегулирования между Азербайджаном и Арменией, однако считает, что именно администрация Трампа смогла приблизить стороны к результату, которого ранее добиться не удавалось.

Отдельную часть колонки Уотли посвящает тому, как западные СМИ освещают деятельность Рубена Варданяна. Автор называет его российско-армянским олигархом и отмечает, что западная пресса уделяет больше внимания его благотворительной деятельности, чем связям с Россией и политической роли.

«Варданян — российско-армянский олигарх, который в 2023 году при прямой поддержке Кремля был переброшен на оккупированную Арменией территорию Азербайджана, чтобы возглавить ее. Широко распространено мнение, что его конечной целью была сама Армения: он должен был стать поддерживаемой Москвой фигурой, способной помешать Пашиняну заключить мир с Азербайджаном, поскольку такой мир неизбежно снизил бы влияние России на обе страны. Несмотря на то что Варданяна называли «кошельком Путина», несмотря на его финансирование любимого Кремлем высокотехнологичного проекта «Сколково» и похвалы в его адрес на сайте Кремля за эту деятельность, все это, похоже, никого не смутило», — пишет Уотли.

По мнению Уотли, похожий подход используется и в отношении Али Керимли. Он пишет, что британские, французские и американские издания представляют Керимли прежде всего как оппозиционного политика, тогда как официальные обвинения азербайджанской стороны, в которых упоминается предполагаемая поддержка со стороны России, остаются на втором плане.

Автор при этом не считает происходящее организованным заговором западной прессы.

«Скорее всего, речь идет о заговоре лени — одна статья питается содержанием другой», — пишет Уотли.

По его словам, в результате оценки и формулировки, появившиеся первоначально как мнение одного издания, затем начинают воспроизводиться другими уже как устоявшийся факт.

Уотли также критикует распространенный в ряде европейских публикаций тезис о необходимости защищать Армению от возможной азербайджанской агрессии. По его мнению, такая трактовка игнорирует исторический контекст армяно-азербайджанского конфликта и способствует сохранению прежних представлений о регионе.

В завершение автор пишет, что более тщательная проверка фактов могла бы изменить тон многих подобных публикаций.

«Факты, похоже, не мешают хорошей истории», — отмечает он.

По оценке Уотли, неприятие Трампа в части западной медиасреды в итоге переносится и на инициативы, направленные на сближение Азербайджана и Армении, а также на руководство обеих стран.

Автор считает, что в результате внутренние и внешние противники мирного процесса получают значительно больше внимания, чем сам процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.