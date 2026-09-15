15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия под командованием Нури-паши вошла в Баку. После тяжёлых боёв город перешёл под контроль сил Кавказской исламской армии и азербайджанских подразделений. Для азербайджанцев эта дата стала не просто военной победой. Она стала символом возвращения Баку в состав молодого азербайджанского государства.

Именно поэтому 15 сентября можно считать одним из главных исторических дней Баку. В современной памяти Азербайджана у этой даты есть и более поздний параллельный образ. 8 ноября 2020 года был освобождён город Шуша. Конечно, эти события разделяют более ста лет, а их исторические обстоятельства совершенно различны. Но в обоих случаях речь идёт о городах, которые стали символами национальной истории. Поэтому 15 сентября и 8 ноября сегодня воспринимаются не только как даты военных побед, но и как даты возвращения исторических городов.

Чтобы понять значение 15 сентября 1918 года, нужно вспомнить, что происходило в Баку несколькими месяцами раньше.

Март 1918-го: город в огне

Весной 1918 года Баку пережил один из самых трагических периодов своей истории. В конце марта вооружённые силы Бакинского совета, в том числе армянские подразделения Дашнакцутюн, начали боевые действия против своих политических противников. Насилие быстро приобрело этнический характер и прежде всего обрушилось на азербайджанское население. По различным оценкам, в Баку в те дни погибли от 12 до 30 тысяч человек. Эти цифры наглядно показывают масштаб трагедии. Гибли мирные жители, уничтожались дома и целые кварталы.

Одним из символов тех событий стало здание Исмаилийе, в котором сегодня располагается Президиум Национальной академии наук Азербайджана. Его построили на средства нефтепромышленника Мусы Нагиева в память о его сыне Исмаиле по проекту польского архитектора Юзефа Плошко. Здание стало одним из наиболее заметных архитектурных памятников Баку. В марте 1918 года дашнаки подожгли его и дворец выгорел изнутри.

Через несколько дней после взятия города правительство Азербайджанской Демократической Республики переехало из Гянджи в столицу. Баку стал политическим центром молодого государства и отцы-основатели республики особо подчёркивали его символическое значение для азербайджанской государственности.

Париж Кавказа

К началу XX века Баку уже был одним из крупнейших нефтяных центров мира. Нефтяной бум изменил город практически за несколько десятилетий. Появлялись дворцы нефтепромышленников, театры, банки, доходные дома и новые общественные здания. В городе жили мусульмане, православные, католики, протестанты и иудеи. Баку становился всё более многонациональным и космополитичным, а современники называли его «Парижем Кавказа».

Именно этот город оказался в центре политических потрясений 1918 года. Но трагедия Баку на этом не закончилась. Через два года последовал новый удар.

1920 год: оккупация

28 апреля 1920 года Азербайджан был оккупирован Советской Россией. Независимость, просуществовавшая менее двух лет, была уничтожена. То, что последовало за этим, президент Ильхам Алиев на IV Шушинском глобальном медиафоруме назвал прямо: «Мы были колонизированы в XIX веке. Затем были в составе Советского Союза, где не обладали независимостью. Мы были частью СССР, республикой, да, но бесправной. В нашей исторической памяти сохранилось понимание того, что значит быть колонией, а затем стать свободным государством».

Колониальный характер советского периода проявлялся по-разному. Из Азербайджана вывозились миллиарды тонн нефти. Исконные территории передавались соседним республикам. Уничтожалась историческая и религиозная идентичность народа. Особенно разрушительными стали годы так называемой «безбожной пятилетки», продолжавшейся с 1929 по 1934 год. Советская власть поставила целью фактическое уничтожение религиозной жизни. Закрывались храмы, арестовывались священнослужители, культовые здания превращались в склады или сносились.

В 1936 году был взорван Александро-Невский кафедральный собор, который был крупнейшим православным храмом всего Южного Кавказа. Заложенный в присутствии императора Александра III, построенный по проекту архитектора Роберта Марфельда, он возвышался над городом и украшал открытки дореволюционного Баку.

В том же году была уничтожена мечеть Биби-Эйбат, построенная ещё в XIII веке и на протяжении столетий служившая местом паломничества мусульман со всего Кавказа.

Римско-католический костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, возведённый по проекту того же Юзефа Плошко в неоготическом стиле, был закрыт в 1931 году и вскоре снесён. Современники называли его одним из красивейших зданий города. Сегодня на улице Зарифы Алиевой, где когда-то стоял этот храм, уже ничто не напоминает о нём.

Большая хоральная синагога Баку, построенная в 1901 году по проекту архитектора Иосифа Гославского, была закрыта. Здание уцелело, однако по назначению больше не используется. Сегодня здесь располагается Азербайджанский государственный театр песни имени Рашида Бейбутова.

В первой половине 1930-х годов был снесён целый квартал Чемберекенд. На его месте, а также на территории двух старых кладбищ, Чемберекендского и Нагорного, разбили парк имени Кирова. Вместе с кладбищами исчезли тысячи надгробий. Были утрачены и могилы известных представителей азербайджанского общества, среди них генерал Самед-бек Мехмандаров, архитектор Зивер-бек Ахмедбеков и Алирза Расизаде.

Уничтожалось не только сакральное. Исчезали дворцы нефтепромышленников, доходные дома, особняки меценатов, целые кварталы старого города. Баку постепенно терял архитектурное лицо, формировавшееся десятилетиями.

Что удалось вернуть

С восстановлением независимости начался новый этап в истории Баку. Город начал возвращать то, что было утрачено в советские десятилетия. После восстановления независимости мечеть Биби-Эйбат была заново построена и вновь стала одним из важных религиозных символов города. В 2007 году в Баку освятили новую католическую церковь Непорочного Зачатия. В декабре 2025 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева было заложено основание второго католического храма столицы, посвящённого святому Иоанну Павлу II.

Но восстановлению подлежали не только здания. Иногда речь шла о возвращении самой исторической памяти.

В сентябре 1919 года, к первой годовщине освобождения Баку, на Чемберекендском кладбище был заложен фундамент мемориала в память о погибших турецких и азербайджанских военнослужащих. Для него подготовили проект монументального мавзолея. Однако завершить строительство не успели. После падения Азербайджанской Демократической Республики в апреле 1920 года проект так и остался на бумаге, а само кладбище позднее было уничтожено.

Идея увековечить память турецких воинов, погибших при освобождении Баку, получила продолжение уже после восстановления независимости Азербайджана. Сегодня их память сохраняется в мемориале в Шехидляр-хиябаны. Вернулось и историческое название Чемберекенд. Сегодня на этой территории находится одноимённый парк. Лютеранская кирха Спасителя, построенная немецкой общиной в конце XIX века, пережила советский период и остаётся одним из наиболее заметных памятников европейской архитектуры Баку.

Баку сегодня

Современный Азербайджан по праву считается одним из наиболее толерантных государств региона. В столице рядом действуют мечети, православные и католические храмы, лютеранская кирха и синагоги. Государство поддерживает религиозные общины вне зависимости от их численности. Баку никогда не был однородным городом – его характер всегда формировался благодаря смешению разных культур, религий и человеческих историй. Это стоит помнить.

Меняется и сама городская среда. В Баку становится больше пешеходных зон, благоустроенных улиц, велодорожек и пространств, рассчитанных не только на автомобили. Как и во многих европейских столицах, город постепенно становится более человекоориентированным. Эту тенденцию важно не только сохранить, но и превратить в полноценный общенациональный проект, распространив на другие города страны. Качество городской среды это не вопрос эстетики, а качества жизни.

Уважение к прошлому означает не только строительство новых храмов. Оно означает бережное отношение ко всему историческому облику города. Память о прошлом живёт в камне, куполах храмов, фасадах старых домов и городских улицах. Разрушить их можно за несколько дней. Восстановить получается лишь иногда. Подлинную историю вернуть невозможно.

15 сентября стало днём, когда Баку вернулся к азербайджанскому государству. Сегодня, спустя более века, эта дата напоминает не только о военной победе 1918 года. Она напоминает о самом городе, который пережил революцию, насилие, смену власти, советскую перестройку и разрушение части собственного наследия. Сохранить Баку сегодня означает не просто помнить, когда он был освобождён. Это означает понимать, что именно было возвращено и что мы обязаны сохранить для тех, кто придёт после нас.

Тогрул Гасанзаде, политический аналитик, специалист по европейской политике и международным отношениям