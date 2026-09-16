Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершила приобретение 10% участия в проекте разработки морского нефтегазового месторождения Baleine в Кот-д»Ивуаре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

Cделка с итальянской Eni S.p.A. закрыта после получения всех необходимых разрешений и выполнения предусмотренных условий.

После завершения сделки доли участников проекта распределяются следующим образом: Eni — 37,25%, Vitol — 30%, Petroci — 22,75% и SOCAR — 10%.

В компании отметили, что приобретение доли в Baleine позволит SOCAR выйти на рынок разведки и добычи нефти и газа в Африке и соответствует ее долгосрочной стратегии расширения международной деятельности в этом секторе.

Месторождение Baleine открыто в 2021 году и считается одним из крупнейших нефтегазовых открытий последних лет в Западной Африке. Добыча на нем началась в 2023 году. По данным SOCAR, Baleine является первым морским нефтегазовым проектом в Африке с нулевым уровнем чистых выбросов.