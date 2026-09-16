15 сентября в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая представителей мусульманских религиозных структур тюркского мира и Кавказа, выступил с резкой оценкой Европейского парламента.

«Я говорю это со всей ответственностью: Европейский парламент является логовом коррупционеров», — заявил Алиев.

В качестве примера он напомнил об одном из самых громких коррупционных дел последних лет, связанном с бывшим вице-президентом Европарламента и крупными суммами наличных, обнаруженными в ходе расследования. Судя по описанию, речь шла о Qatargate — скандале, который разразился в Брюсселе в декабре 2022 года. Однако за последние годы вопросы коррупции, лоббизма, использования бюджетных средств и прозрачности возникали не только вокруг Европарламента, но и вокруг других западных институтов.

Qatargate: наличные, чемодан и вице-президент Европарламента

9 декабря 2022 года бельгийская полиция провела серию обысков в Брюсселе в рамках расследования предполагаемой торговли политическим влиянием. Среди центральных фигурантов оказались тогдашний вице-президент Европарламента Эва Кайли, ее партнер Франческо Джорджи и бывший евродепутат Пьер Антонио Панцери. Следствие заподозрило существование сети, через которую иностранные государства могли пытаться влиять на решения Европарламента с помощью денег и подарков. В ходе операции правоохранители изъяли около €1,5 млн наличными. Деньги находили по нескольким адресам. Отец Кайли был задержан с чемоданом, в котором находились сотни тысяч евро. Кайли лишилась должности вице-президента Европарламента, провела несколько месяцев в предварительном заключении, а затем была переведена под домашний арест. Она отвергает обвинения и настаивает на своей невиновности.

Спустя почти четыре года после первых обысков судебного финала по основным эпизодам дела по-прежнему нет. Расследование продолжается, а круг лиц, попавших в поле зрения правоохранителей, расширялся и в 2026 году.

Huawei: новое дело о возможном подкупе

Весной 2025 года Европарламент оказался в центре нового расследования. На этот раз бельгийские правоохранители заинтересовались предполагаемым лоббированием интересов китайской Huawei. Следствие проверяет, могли ли люди, связанные с компанией, добиваться политического влияния с помощью подарков, поездок, оплаты ресторанов и билетов на футбольные матчи.

После начала расследования Европарламент приостановил доступ лоббистов Huawei в свои здания. Сама компания заявила, что придерживается политики нулевой терпимости к коррупции и будет сотрудничать со следствием. В 2026 году расследование затронуло и вопрос депутатского иммунитета отдельных членов Европарламента.

Миллионы из бюджета Европарламента

Еще один сюжет связан уже не с иностранными деньгами, а с внутренними расходами парламента. Проверки выявили претензии к использованию средств бывшей политической группой Identity and Democracy. В документах Европарламента фигурирует сумма около €4,3 млн, расходование которой было признано неправомерным. Дело заинтересовало Европейскую прокуратуру. В данном случае речь идет не о покупке политического влияния, а о том, насколько надежно сам Европарламент контролирует расходование бюджетных средств.

Pfizergate: переписка на миллиарды

Проблемы с прозрачностью возникали и вокруг Еврокомиссии. Один из самых известных скандалов получил неофициальное название Pfizergate. Он связан с перепиской председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генерального директора Pfizer Альберта Бурлы во время переговоров о закупках вакцин против COVID-19.

Журналистка The New York Times Матина Стеви запросила сообщения, которыми фон дер Ляйен и Бурла обменивались с января 2021-го по май 2022 года. Еврокомиссия отказалась их предоставить, заявив, что не располагает соответствующими документами. Дело дошло до суда ЕС.

14 мая 2025 года Общий суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии об отказе предоставить переписку. Суд указал, что объяснения Комиссии были недостаточно точными и убедительными, в том числе в части того, почему сообщения отсутствуют и как именно их искали. Этот вердикт не устанавливает факт коррупции или незаконности контрактов с Pfizer. Однако он усилил вопросы к прозрачности переговоров, в ходе которых принимались решения на огромные суммы.

Могерини и расследование Европейской прокуратуры

В конце 2025 года в центре нового дела оказались уже внешнеполитические структуры Евросоюза. В поле зрения Европейской прокуратуры попали бывший глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино и другие фигуранты. Расследование связано с тендером по программе подготовки молодых дипломатов и возможными нарушениями при использовании европейских средств.

Следователи изучают подозрения в мошенничестве при закупках, конфликте интересов, коррупции и разглашении профессиональной тайны. После допросов фигуранты были освобождены. Все они пользуются презумпцией невиновности.

Совет Европы тоже переживал коррупционный кризис

С коррупционными обвинениями сталкивался и Совет Европы — организация, которая институционально не относится к Евросоюзу. В 2017 году Парламентская ассамблея Совета Европы создала независимый орган для расследования обвинений в коррупции среди действующих и бывших членов ПАСЕ. В опубликованном в апреле 2018 года докладе были зафиксированы серьезные подозрения в коррупционном поведении ряда членов Ассамблеи, конфликтах интересов и нарушениях правил. После расследования ПАСЕ ужесточила нормы декларирования интересов, получения подарков и взаимодействия с лоббистами.

Не один скандал, а целая череда дел

Все эти истории различаются по своей природе. Qatargate и Huawei связаны с подозрениями в покупке политического влияния. История с €4,3 млн касается использования бюджетных средств. Pfizergate — прежде всего вопрос прозрачности и доступа к информации. Дело вокруг Могерини связано с возможными нарушениями при закупках. В ПАСЕ коррупционные обвинения привели к независимому расследованию и пересмотру внутренних правил.

Объединяет их другое: западные институты, которые предъявляют высокие требования к прозрачности и подотчетности других государств, сами неоднократно оказывались в центре громких расследований и скандалов. Именно на этом фоне прозвучали слова Ильхама Алиева о «логове коррупционеров». Наиболее ярким примером остается Qatargate: действующий вице-президент Европарламента, задержания, около €1,5 млн наличными и чемодан с сотнями тысяч евро.

Но история давно вышла за рамки одного эпизода. За последние годы под ударом оказались Европарламент, Еврокомиссия, европейские внешнеполитические структуры и ПАСЕ.

И пока одни дела только расследуются, другие годами не доходят до окончательного судебного решения.