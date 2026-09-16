Армения никогда не поднимала вопрос о выводе 102-й российской военной базы из Гюмри, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

«С 2018 года я общаюсь с президентом Российской Федерации и другими высокопоставленными должностными лицами и никогда и ни разу не поднимал вопрос о выводе 102-й российской военной базы из Армении. Вообще ни один представитель Армении ни разу такой вопрос не поднимал», – приводит слова Пашиняна Арменпресс.

Премьер напомнил заявление президента России Владимира Путина, сделанное в Бишкеке, согласно которому Москва готова вывести свою базу из Гюмри, если Армения не видит необходимости в ее присутствии.

«Когда я возвращаюсь из Бишкека в Ереван, на следующий день вижу, что президент России заявил, что если Армения хочет, чтобы мы вывели военную базу, мы ее выведем», — отметил Пашинян.

Он добавил, что после этого подтвердил журналистам: армянская сторона не ставила вопрос о выводе базы.