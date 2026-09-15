Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Совет Европы фактически поддерживал оккупацию азербайджанских территорий, а Европейский парламент на протяжении многих лет занимал проармянскую позицию.

«Совет Европы фактически поддерживал оккупацию. Европейский парламент всегда поддерживал оккупировавшую территории Армению, и сегодня это остается так», — сказал Алиев.

По его словам, если бы в период оккупации против Армении были введены международные санкции, конфликт мог быть урегулирован значительно раньше.

«Армения захватила 20 процентов территории другого государства, изгнала оттуда 700 тысяч человек, еще 250 тысяч азербайджанцев изгнала из Армении, разрушила все города. Почему против нее не были введены санкции? Это и есть двойные стандарты», — заявил президент.

Алиев напомнил, что Азербайджан на протяжении 30 лет поднимал этот вопрос в европейских организациях и требовал дать политическую оценку действиям Армении.

«Мы не требовали от Совета Европы воевать против Армении. Мы требовали принять политическое решение, назвать оккупанта оккупантом. Но этого делать не захотели», — подчеркнул он.

Президент также заявил, что после восстановления Азербайджаном полного контроля над Карабахом в сентябре 2023 года Совет Европы, напротив, предпринял шаги против Баку.

«Против Армении в Совете Европы санкций не вводили. Но когда в сентябре 2023 года мы полностью освободили Карабах, искоренили сепаратизм и арестовали сепаратистов, спустя четыре месяца Совет Европы ввел санкции против нас. Вот их истинное лицо», — сказал Алиев.

Отдельно он подверг резкой критике Европейский парламент.

«Европейский парламент — это гнездо коррупционеров. Я говорю это со всей ответственностью», — заявил президент.

По словам Алиева, против Азербайджана на Западе продолжается информационная кампания, а в европейских структурах сохраняются проявления исламофобии.

«Против нашей религии и исламского мира ведется необъявленная война, а исламофобия — лишь небольшая ее часть», — отметил он.

Алиев подчеркнул, что ответом на подобное давление должно стать укрепление единства Тюркского мира, Кавказа и исламских стран.