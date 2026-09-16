17 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых пригородных районах возможны кратковременные небольшие дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-23°, днем ​​- 28-32° тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75%, днем ​​- 50-55%.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако днем ​​в некоторых местах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем ​​- 30-35° тепла, в горах ночью — 8-13°, а днем ​​- 20-25° тепла.